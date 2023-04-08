Экологическая программа Формулы 1 вызывает скепсис

Несколько лет назад руководство Формулы 1 провозгласило курс на достижение углеродной нейтральности к 2030 году, однако эти планы вызывают скептическую реакцию у людей, которые хорошо разбираются в логистике.

Согласно подсчётам самой Ф1, в 2019-м её деятельность привела к выбросам в атмосферу 256 тысяч тонн двуокиси углерода. Разумеется, у организаторов чемпионата мира составлена определённая программа действий, и какие-то меры уже принимаются, однако корпорация Liberty Media, которой принадлежит контроль за его экономикой, стремится к увеличению числа этапов, и уже в этом году их будет 23.

Можно вспомнить, что четверть века назад, в 1998-м, когда Мика Хаккинен выиграл свой первый титул, сезон состоял из 16 Гран При, а в 2004-м, когда Михаэль Шумахер в последний раз стал чемпионом мира – из 18-ти. Но в 2024-м планируется провести 24 гонки.

При этом в наибольшей степени загрязнение атмосферы происходит вовсе не во время соревнований – оно прежде всего связано со сложной логистикой Формулы 1, с постоянными переездами и перелётами из одной страны в другую. Только в этом году команды чемпионата преодолеют расстояние в 120 тысяч км, и всё это даст порядка 45% углеродного следа, который оставляет Ф1.

Матти Урмас, глава финской транспортной компании Freja, отлично знает специфику логистики Формулы 1, поскольку тесно сотрудничает с итальянскими партнёрами, которые отвечают за перемещения по планете команды Ferrari. И он оценивает перспективы экологической программы Ф1 весьма скептически, называя это словом «greenwasing», т.е. «зелёным камуфляжем» – это одна из распространённых форм экологического маркетинга.

«Когда гонок много, и они проходят в разных странах, при этом используется множество различных транспортных средств, – прокомментировал Урмас на страницах финской газеты Iltalehti. – Оборудование и машины перевозятся по воздуху, морю, а на территории европейского региона на грузовиках. И всё это подчинено очень жёсткому графику.

В таких условиях планировать достичь к 2030 году углеродной нейтральности – значит выдавать желаемое за действительное».

Кроме того, Матти Урмаса удивляет география календаря чемпионата, ведь, например, в этом году гонка в Майами проходит между этапами в Баку и Имоле, а Гран При Канады следует сразу за испанским этапом, причём из Монреаля Формула 1 отправится в Австрию.

«Такого рода зигзаги только увеличивают нагрузку на окружающую среду, – продолжил финский специалист. – Но если рационально использовать финансовые ресурсы, то можно было бы выстроить совершенно новую транспортную цепочку. А пока я должен признать, что Формула 1 занимается «зелёным камуфляжем».