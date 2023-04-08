Херберт: Ферстаппен – один из лучших гонщиков в истории

Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте после трёх гонок сезона и претендует на то, чтобы в 2023-м завоевать свой третий чемпионский титул. Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт уже считает лидера Red Bull Racing одним из лучших в истории.

Джонни Херберт: «Для меня Макс уже является одним из лучших гонщиков за всю историю. При оценке гонщиков я всегда обращаю внимание на стабильность, а Макс не допускает ошибок. Ещё до того, как он выиграл первый титул, все говорили, что он на многое способен и многого добьётся.

Мне нравится следить за Максом – меня восхищают его действия на трассе. Точно такое же сильное впечатление несколько лет назад на меня производило пилотирование Льюиса Хэмилтона. Его карьера ещё не закончена, но «вау-фактор» остался в прошлом.

В гонках Макс умеет работать локтями, и что бы вы ни думали о такой манере пилотирования, это неотъемлемая часть борьбы на трассе. Максу удаётся проделывать за рулём невероятные вещи. Он отлично выступает сейчас, но мне сложно сказать, какое место в рейтинге гонщиков всех времён занимает Макс. Времена были другие, поэтому сложно сравнивать».