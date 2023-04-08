Крак: Лоуренс Стролл всегда требует большего

За три первых Гран При нового сезона в Aston Martin уже заработали больше очков, чем за весь прошлый год, трижды поднявшись на подиум, но руководитель команды Майк Крак говорит, что её владелец Лоуренс Стролл ждёт большего.

Майк Крак: «Задача команды ясна. После каждой гонки Лоуренс спрашивает, когда мы одержим победу. Он рад, что мы сделали большой шаг вперёд, но этого недостаточно для удовлетворения его амбиций. С Лоуренсом вы всегда знаете, к чему стремиться. Он хочет большего – и мы должны это сделать.

Позади три гонки на трёх трассах с разными характеристиками. Мы оказались конкурентоспособны на всех и сейчас уверены, что будем быстры везде, хотя диапазон очень большой – от длинных прямых в Баку до отсутствия прямых в Монако. Эта разница будет немного влиять на расстановку сил по ходу сезона.

Всякое может случиться. Чтобы претендовать на победу, нужно всегда максимально выкладываться, на каждой трассе на 100% раскрывать потенциал машины».