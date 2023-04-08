Ландо Норрис: Сложнее всего приходится в субботу

Гонщик McLaren Ландо Норрис заявил, что слабое место новой машины – недостаточная скорость на прямых и неэффективная DRS…

Ландо Норрис: «Наша скорость на прямой настолько невелика, что отрезки без DRS даже помогают. Мы шокированы тем, насколько медленными становимся, когда открываем DRS. Мы прибавляем всего несколько км/ч, а другие – 10–15 км/ч, и получают огромное преимущество.

Сложнее всего нам приходится в субботу, особенно на трассах с четырьмя зонами DRS, как в Альберт-парке. Но мы знаем причину и прилагаем все усилия, чтобы система работала лучше и эффективнее.

Пройдёт какое-то время, прежде чем мы добьёмся реального прогресса. Мы и сейчас полностью выкладываемся, но когда в субботу так тяжело, это здорово осложняет жизнь в воскресенье».