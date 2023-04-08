Лиам Лоусон выиграл дебютную гонку Super Formula

Лиам Лоусон, резервный пилот Red Bull, в этом году проводит дебютный сезон в японской серии Super Formula и начал его с победы.

8 и 9 апреля на автодроме Фудзи проходит первый этап сезона, он сдвоенный, и субботнюю гонку Лиам, выступающий за Team Mugen, выиграл, стартовав с 3-й позиции. Новозеландец действовал агрессивно и уже через несколько кругов после острых дуэлей с Тошики Ою и Ритомо Миата смог подняться на второе место, а затем победить, опередив своего напарника Томоки Ноири за счёт более раннего пит-стопа.

«Вот это дебют! – прокомментировали в пресс-службе Super Formula. – Лиам Лоусон вошёл в историю, выиграв первый этап сезона 2023 год. Даже Пьеру Гасли в 2017-м такое не удалось! Наши поздравления!»

На самом деле подобным достижением не может похвастаться ни один гонщик неяпонского происхождения, выступавший в этом чемпионате за последние 45 лет. В 1978-м это удалось швейцарцу Марку Зуреру, который тогда выиграл свою первую и единственную гонку в японской Ф2 – так тогда называлась серия, впоследствии ставшая Super Formula.

Стоит добавить, что Team Mugen в прошлом году выиграла этот чемпионат в командном зачёте, а Томоки Ноири, напарник Лоусона, является действующим чемпионом Super Formula.

«Разумеется, я очень рад! После квалификации мы знали, что у нас хорошая скорость, хотя, конечно, гонка – это совсем другая история, – прокомментировал Лиам послед финиша. – Команда отлично подготовила машину, и чувствовалось, что по ходу гонки баланс становился всё лучше.

Теперь у нас боевой настрой перед завтрашней гонкой, но в воскресенье события могут развиваться совсем по-другому. Все будут стремиться улучшить свои результаты, но надеюсь, что мы тоже будем на высоте. Теперь мы должны сосредоточиться на квалификации, мне нужно научиться проезжать круги более стабильно, после чего постараемся добиться ещё более правильного баланса машины».

Ещё один дебютант сезона, турецкий гонщик Джем Болукбаши, знакомый нам по Формуле 2, занял 8-е место, хотя в квалификации показал лишь 20-й результат. Джулиано Алези, сын бывшего гонщика Формулы 1, до финиша не добрался: он стартовал с 18-й позиции, но сошёл после столкновения на трассе с одним из соперников.