Марк Матешиц – богатейший миллениал Европы

Марк Матешиц, единственный наследник состояния Дитриха Матешица, ушедшего из жизни в октябре прошлого года, стал самым богатым в Европе представителем поколения 30-летних, а в мировом рейтинге состоятельных миллениалов он занимает 4-ю строчку.

Миллениалами в социологии и демографии называют родившихся примерно с 1981 по 1996 год.

Матешицу-младшему сейчас 30 лет, и его состояние оценивается почти в пятьдесят миллиардов евро, если точнее – в 47,5 миллиарда. В планетарном масштабе впереди него по этому показателю только основатель Facebook Марк Цукерберг, Чжан Имин, учредитель китайской IT-корпорации ByteDance, и Лукас Уолтон, наследник торговой империи Walmart.

Матешиц получил в наследство от отца 49% компании Red Bull, множество роскошных объектов недвижимости в разных странах, включая целый остров в архипелаге Фиджи, что на Тихом океане, а также две команды Формулы 1 – Red Bull Racing и AlphaTauri. Есть там и другие спортивные активы – например, австрийский футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» и немецкий «РБ Лейпциг».

До кончины отца у Марка Матешица уже была собственная компания Thalheimer Heilwasser, которая выпускает как лимонады и минеральную воду, так и пиво. Что касается его нынешней роли в Red Bull, то если раньше он возглавлял Organics, одно из подразделений компании, но теперь просто является одним из её главных акционеров.

Он не женат, детьми пока не обзавёлся, и австрийские таблоиды часто пишут о его отношениях с певицей и телеведущей Викторией Сваровски, наследницей знаменитой империи Swarovski.