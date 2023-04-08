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Автоспорт

Нико Хюлкенберга ждёт замена MGU-K на этапе в Баку

Нико Хюлкенберга ждёт замена MGU-K на этапе в Баку

На Гран При Австралии в Мельбурне Нико Хюлкенберг заработал первые очки в сезоне за седьмое место. Однако на круге возвращения в боксы гонщик Haas остановил машину на трассе по инструкции команды.

«На последнем круге машина на короткое время потеряла мощность, – рассказал после гонки Нико. – Передачи рассинхронизировались, но потом мощность вернулась, и команда сказала мне остановить машину сразу после финиша».

Как оказалось, причиной потери мощности стал отказ мотор-генератора MGU-K, и Хюлкенбергу вообще повезло добраться до финиша.

На следующем этапе в Баку в Haas поменяют MGU-K на машине Хюлкенберга. Поскольку это первая замена в сезоне, то штрафа не последует. Однако это тревожный звонок – в прошлом году на машинах Haas блок MGU-K четырежды выходил из строя.

Источник:www.f1news.ru

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