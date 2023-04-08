Пиастри хотел бы проехать в Батерсте

Гонщик McLaren Оскар Пиастри признался, что в будущем хотел бы проехать по знаменитой австралийской трассе Mount Panorama в Батерсте…

Оскар Пиастри: «Сейчас я полностью сосредоточен на Формуле 1, поэтому об участии в 12-часовой гонке в Батерсте речь не идёт. Это может произойти только после окончания моей карьеры в Формуле 1. Конечно, мне хотелось бы однажды поучаствовать – это крутая гонка!

Но я видел, как Лиам Лоусон проехал по Mount Panorama во время демонстрационных заездов Red Bull. Возможно, мне стоит попросить Зака Брауна разрешить мне проехать там за рулём одной из наших старых машин. Было бы здорово!»