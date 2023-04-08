Сафнауэр: Из-за инцидента придётся менять приоритеты

О том, что в Alpine F1 готовят ряд технических новинок к гонке в Баку, мы уже упоминали. Но разумеется, процесс модернизации машины A523 будет продолжаться, и следующие обновления команда собирается представить в Имоле, затем в Монреале и Сильверстоуне. Какие-то небольшие усовершенствования будут вноситься и между этими этапами.

«Мы собираемся действовать, как и в прошлом году. Если мы ожидаем, что какой-то новый компонент обеспечит ощутимую прибавку в скорости, он появится на машине, – приводит Auto Motor und Sport слова Отмара Сафнауэра, руководителя команды. – К сожалению, прогресс зависит от множества факторов, но мы полагаем, что по крайней мере сможем поддерживать такие же темпы модернизации, как Ferrari, Mercedes и Aston Martin».

Но если всё пойдёт по плану, то уже в Имоле A523 будет проходить круги на три десятых быстрее.

Все помнят, что Гран При Австралии завершился для заводской команды концерна Renault двойным сходом после столкновения двух машин Alpine на рестарте.

«Проблема даже не в том, что такая авария дорого нам обойдётся, ведь мы работаем в условиях ограниченного бюджета, – прокомментировал Сафнауэр. – Но из-за этого мы вынуждены скорректировать приоритеты. Прежде всего к гонке в Баку мы должны создать резерв запасных частей. Такие компоненты, как переднее крыло, крайне сложно изготовить за пару недель. Нам предстоит понять, сможем ли мы из-за всего, что случилось, подготовить весь запланированный комплекс обновлений».

Тем не менее Сафнауэр не склонен драматизировать последствия инцидента: «Оба – и Пьер, и Эстебан – принесли извинения за случившееся. Это говорит о том, что вину чувствуют оба. Поэтому мы квалифицируем это как обычный гоночный инцидент. Перед Гасли было две машины, а когда задние колёса его Alpine оказались на трассе, он сместился вправо, не зная, что там Эстебан».

Кстати, руководитель Alpine F1 не разделяет мнение тех, что считает, что было бы лучше, если бы гонка спокойно завершалась за автомобилем безопасности, вместо ещё одного рестарта с места: «Правила такие, какие есть. Если приведение трассы в порядок затягивается, вывешиваются красные флаги, и это вполне нормально.

Мы бы вообще предпочли, чтобы было правило, позволившее бы завершить гонку по 55-му кругу (на этом круге Гасли занимал 5-ю позицию, а Окон – 10-ю). Однако по какому сценарию ни развивались бы события, одни будут подсчитывать потери, тогда как другие получат преимущество…»