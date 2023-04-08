Тодт: Я сказал Вольффу и Хорнеру, что не могу вмешиваться

Полномочия Жана Тодта на посту президента FIA завершились через три дня после Гран При Абу-Даби 2021 года, итоги которого вызвали столь неоднозначную реакцию. Макс Ферстаппен тогда стал чемпионом мира, на последнем круге опередив Льюиса Хэмилтона после рестарта, однако решения, которые принимал Майкл Маси, теперь уже бывший директор гонок FIA, были как минимум противоречивыми.

Разбирательство обстоятельств той гонки, приведшее к отставке Маси, проводились уже при новом президенте федерации, которым стал Мохаммед бен Сулайем.

Тодта в Абу-Даби в тот гоночный уик-энд не было, однако и Кристиан Хорнер, и Тото Вольфф, руководители двух команд, чьи гонщики соперничали в борьбе за титул, просили его вмешаться в ситуацию.

«Но я не стал ничего предпринимать, роль президента FIA этого не предполагает», – вспоминал Жан Тодт в интервью газете Corriere della Sera. При этом он провёл параллель с позицией Джанни Инфантино, президента FIFA: «Судьи должны быть независимыми. Помните слова Инфантино: "В данном случае я не знаю, ошибся ли там арбитр"?

Я смотрел ту гонку в своём загородном доме вместе с коллегами по федерации. Оба, Хорнер и Вольфф, мне звонили, но и им я отвечал: "Я не могу вмешиваться, это сфера ответственности маршалов и гоночного директора"».