Видео: Рейтинг трасс сезона от Джорджа Расселла

В команде Mercedes попросили Джорджа Расселла составить рейтинг всех трасс сезона 2023 года, разбив их на четыре категории: «Высший уровень», «Отличные», «Хорошие» и «Так себе».

О том, как он это делает, сняли видеоролик, где Джордж раскладывает схемы трасс на специальной таблице, причём не всегда относит их к конкретной группе: например, монреальский автодром имени Жиля Вильнёва он поместил где-то посередине между отличными и хорошими трассами. Кстати, как и мельбурнский Альберт-парк.

Высшей оценки он удостоил Имолу, а также трассу в Джидде, подчеркнув, что пилотирование там доставляет великолепные ощущения. Зандфорт, где проходит Гран При Нидерландов, он сначала хотел расположить на границе этой категории и следующей, т.е. «Отличной», но потом передумал и тоже отнёс её к высшему разряду.

Такая же оценка досталась Интерлагосу, где в прошлом году он одержал первую победу, Сильверстоуну, Сузуке и Спа.

Венгерский Хунгароринг Расселл причислил к отличным трассам – за скорости и органичную конфигурацию, как и техасский Circuit of the Americas. В эту категорию попала городская трасса в Сингапуре, довольно новая для Формулы 1 трасса в Катаре и старая добрая Монца.

А вот каталонское кольцо, где проходит Гран При Испании, гонщик Mercedes оценил на «хорошо». К этой же группе он причислил автодром Яс-Марина, что в Абу-Даби, бахрейнский Сахир и трассу в Майами. По его словам, там всё хорошо, кроме последнего сектора, узкого и извилистого.

Не повезло мексиканскому автодрому имени братьев Родригес. Про него Джордж сказал так: «Мне нравится мексиканская публика, нравится город Мехико, но трассу не могу назвать одной из своих любимых». После чего поместил её миниатюрную схему в самый низ таблицы.

Туда же отправил и бакинскую трассу, про которую сказал следующее: «Возможно, для гонок Баку – лучшая трасса календаря, но в плане пилотирования это не самая интересная трасса в мире, поэтому я отнесу её к колонке «Так себе». Прости, Баку!»

Забавно, что трассу в Монако Джордж распознал не сразу, а только когда перевернул карточку так, как обычно смотрит на её схему, после чего поместил её на границу между двумя верхними категориями, объяснив это тем, что сама трасса великолепная, но уж больно тяжело там пилотировать.

Поскольку в Лас-Вегасе пока никто не гонялся, то Расселлу сложно было сказать что-то конкретное, но, глядя на её схему, он оценил её так: «Пожалуй, она ближе к «Так себе», чем к высшей категории».

Но самым оригинальным образом он охарактеризовал австрийский Red Bull Ring: «Только за одно своё название её надо отнести к группе «Так себе»!