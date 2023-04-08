У Феттеля теперь намного больше времени для пчёл и цветов

У Себастьяна Феттеля теперь масса свободного времени, которое он может уделить семье и вообще самым разнообразным занятиям, которые ему представляются интересными и важными на этом отрезке жизни. Впрочем, гонки Формулы 1 он не пропускает и смотрит их по ТВ.

Себастьян уже успел вместе со всем семейством совершить путешествие по странам Скандинавии, проехав 6 тысяч км, а также у него намного больше возможностей заниматься экологическими проектами, ведь вопросы сохранения окружающей среды волнуют его уже давно.

«Я рад, что теперь у меня намного больше времени для всего, чем я хочу заниматься, в том числе такими делами, как пчеловодство и цветоводство», – недавно поделился четырёхкратный чемпион мира, выступая на конференции природохранного проекта BioBienenApfel, в котором он с 2021 года участвует в качестве посла этой инициативы, поддержанной Евросоюзом.

Но у Феттеля есть и свой частный экологический проект: так называемый, «виртуальный цветочный луг». При этом люди, неравнодушные к экологии, могут приобретать вполне реальные доли этого «луга» через блокчейн. Впрочем, настоящий цветник на территории швейцарского поместья Себастьяна, конечно, тоже имеется.

«У меня там есть цветочная лужайка в форме сердца. Это же так здорово, когда там всё цветёт, и над ней жужжат пчёлы», – рассказал он.

Во время интервью немецкому телеканалу RTL/ntv Себастьяна спросили, как он относится к неоднозначной тактике экологических активистов, которые порой применяют весьма агрессивную тактику, чтобы привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды.

«Можно спорить, правильно ли себя где-то приковывать, но я выражаю искреннее сочувствие этим людям, которые идут на риск, ведь они делают это от отчаяния, – ответил Феттель. – Хотя, если кто-то из-за этого не может вовремя попасть на работу или добраться до больницы, когда срочно требуется лечение, это неправильно. Но в конечном итоге такого рода акции – это своего рода крик о помощи».