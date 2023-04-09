Андерсон: Ф1 слишком далеко зашла, беря пример с NASCAR

Гран При Австралии стал ещё одной гонкой, после которой разгорелись дискуссии по поводу того, как в FIA применяют правила, и что нужно делать, чтобы ситуации с автомобилем безопасности и красными флагами стали менее противоречивыми. Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race, тоже поделился своими взглядами на эти проблемы.

Похоже, ни у кого нет чёткого представления, как надо действовать в определённых ситуациях – это относится к командам, гонщикам и даже, вероятно, к FIA. Из-за подобных неясностей складывается впечатление, что правила применяются несправедливо и нуждаются в полном пересмотре.

Начинать надо с квалификации. Хотя в этом году в Австралии особых сложностей не было, но повторяется и будет повторяться одна и та же проблема. Сколько раз уже бывало, что вывешиваются красные флаги, и все гонщики, кто в это время находится на быстром круге, не по своей вине оказываются в проигрыше. Иногда кто-то из-за этого получает преимущество, но в любой момент есть вероятность, что вам не повезёт – значит, надо что-то предпринять, чтобы снизить шансы подобных ситуаций.

В квалификации гонщик должен максимально эффективно использовать определённый комплект шин. Но если по ходу сессии появляются красные флаги, надо всего лишь ограничить их действие зоной от линии старта-финиша до того того места, где произошла авария. К примеру, если кто-то разбил машину в 6-м повороте Альберт-парка, как было во время Гран При Австралии с Алексом Элбоном, а вы уже миновали эту точку, то вам должно быть разрешено завершить круг.

Это будет не только справедливой мерой, благодаря которой сократится число тех, кому не повезло, но также будет устранена вероятность того, что гонщик, который, понимая, что не сможет улучшить результат, не станет блокировать трассу. Подобная история произошла в Монако в 2006-м, и тогда её героем стал Михаэль Шумахер, но в прошлом году Серхио Перес на той же трассе навлёк на себя такие же подозрения, прежде всего исходившие из лагеря Макса Ферстаппена.

В квалификациях также есть возможность применять режим виртуального автомобиля безопасности, это позволит оценить серьёзность случившегося или принять меры, чтобы быстро привести трассу в порядок. В каких-то ситуациях можно это сделать достаточно оперативно, и тогда гонщики хотя бы смогут сохранить температуру тормозов и шин на нормальном уровне.

Когда красные флаги появляются по ходу гонок, они становятся причиной множества проблем. Как вы видели в Австралии, когда на трассе из-за аварии Элбона появился автомобиль безопасности, Джордж Расселл и Карлос Сайнс поехали на пит-стоп, занимая первую и четвёртую позицию соответственно. В тот момент это было совершенно правильное решение, но вскоре неожиданно были вывешены красные флаги, что здорово усложнило ситуацию для гонщиков и их команд.

Расселл тогда откатился на седьмую позицию, Сайнс – на 11-ю, тогда как их соперники получили возможность под красными флагами провести «бесплатные» пит-стопы. Поскольку в действиях FIA нет последовательности, команды лишаются возможности принимать верные решения. Стратеги Mercedes и Ferrari действовали правильно, позвав гонщиков в боксы, однако в итоге это обернулось тактическими потерями.

Поскольку в периоды приостановки гонки красными флагами разрешено менять резину, это даёт многим возможность исправить ошибки. При этом вполне логично, что резину можно менять – это делается из соображений безопасности, поскольку есть вероятность, что резина была проколота или повреждена обломками на трассе.

Но решение может быть таким: когда гонка остановлена красными флагами, гонщику надо ставить шины того же состава, что и были до этого момента. Это не позволит сэкономить на пит-стопе тем, кто использует красные флаги, чтобы выполнить правило, требующее применять резину обоих составов. Т.е. для этого придётся совершить ещё один пит-стоп.

У команд не всегда есть лишние комплекты шин, но это лишь вопрос более рационального планирования, и по ходу уик-энда всё можно предусмотреть – не сомневаюсь, что это вполне реальный сценарий.

Теперь давайте посмотрим, что можно сделать в случае введения режима виртуального сейфти-кара (VSC) или появления реального автомобиля безопасности.

Когда вводится VSC, то мне представляется, что он должен оставаться до того момента, пока все машины не пересекут линую въезда на пит-лейн. Тогда не смогут получить преимущество те, кто оказался в нужный момент в нужном месте трассы…

Автомобиль безопасности может выезжать на трассу только после того, как все машины проедут до конца круг в режиме VSC. Тогда вероятность того, что водитель автомобиля безопасности сразу сможет возглавить пелотон, увеличивается до 99,9%.

Формуле 1 следует очень продуманно действовать и разграничивать, когда существующие правила применяются ради безопасности или из спортивных соображений, и ситуации, когда это делается исключительно ради шоу. Современная Ф1 уже слишком далеко зашла, следуя примеру NASCAR. Однако нам нужны правила, которые чётко оговаривают, кто какую позицию занимает.

Рестарт с места – одна из самых сложных для гонщиков ситуаций. Вы не можете контролировать действия тех, кто находится вокруг вас, при этом всегда есть немало гонщиков, которые отчаянно стремятся на рестарте отыграть как можно больше позиций. Плюс к этому становится сложнее довести шины и тормоза до нужных температур, поэтому мы получаем рецепт практически гарантированных аварий.

Старт с места должен быть только один – в самом начале гонки, после чего нужно использовать либо режим VSC, либо рестарт за автомобилем безопасности. По крайней мере, при этом никто не потеряет позиций…

Также надо более чётко оговорить условия, вызывающие появление красных флагов, ведь вполне можно спорить о том, что при такой аварии, в которую в Австралии попал Кевин Магнуссен, вполне реально было обойтись автомобилем безопасности.

Мне могут напомнить, что в моей карьере тоже бывало, когда я оказывался в выигрыше от подобных ситуаций. Но давайте, к примеру, возьмём Гран При Бразилии 2003 года, когда наша команда Jordan пригласила Джанкарло Физикеллу в боксы на дозаправку в период автомобиля безопасности, понимая, что он сможет проехать 75% дистанции, после чего гонку остановят красными флагами, а рестарта, вероятно, уже не будет.

Да, нам тогда повезло, гонка была остановлена в нужный для нас момент, однако мы точно знали, какие правила будут применяться, и как это повлияет на развитие событий.

Это единственное, о чём я прошу. Если в Ф1 хотят сделать гонки более зрелищными, для этого есть другие способы. Но каким бы ни был возможный сценарий, всё должно быть детально зафиксировано в правилах, чтобы все точно знали, что и как при этом будет происходить.