Бинотто: Бюджет диктует, что мы можем делать, а что нет

На Ferrari Карлоса Сайнса во время вчерашних тренировок был новый диффузор, однако в субботу его заменили на прежнюю версию этого важного элемента аэродинамики. Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто объяснил, с чем это связано.

«Это был один из элементов, которые мы просто испытывали, – сказал он. – Надо было собрать кое-какую информацию о его работе на этой трассе с прицелом на следующие этапы сезона. Вчера мы его протестировали, теперь всё проанализируем и решим, как будем его использовать в будущем.

Вообще вся команда сейчас очень воодушевлена, успешное начало сезона придало всем дополнительную энергию, но наша программа модернизации определяется рамками ограниченного бюджета, и каждая сессия очень важна, поскольку мы стараемся найти оптимальное направление дальнейшей работы с машиной. Ресурсы у нас не бесконечные, и бюджет диктует, что мы можем делать, а что не можем».

Когда Бинотто спросили, равные ли условия созданы в команде для Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, он ответил несколько уклончиво: «Я считаю, что оба выступают вполне успешно, Карлос в этот уик-энд пилотирует отлично – посмотрим, как он выступит в квалификации и гонке. Надеюсь, успешно, и это хорошо для Шарля, поскольку он ориентируется на напарника».