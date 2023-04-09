Брандл: Если Льюис уйдёт, у Mercedes уже есть Расселл

Неделю назад в Мельбурне Льюис Хэмилтон занял 2-е место, и пока это лучший результат Mercedes в этом году, который говорит и о прогрессе команды, и о том, что семикратный чемпион мира по-прежнему в хорошей форме.

Но Мартин Брандл, комментируя итоги австралийского уик-энда на телеканале Sky Sports News, обратил внимание на то, что вообще-то дела Mercedes в минувший уик-энд складывались неоднозначно, ведь Джордж Расселл сошёл с дистанции Гран При, хотя казалось, что он даже мог побороться за победу.

На всех трёх этапах сезона Расселл опережал знаменитого напарника в квалификациях – по мнению Брандла, скорость и стабильность 25-летнего гонщика достойны всяческих похвал.

«Джордж пилотирует великолепно, – подчеркнул Брандл. – Думаю, из двух гонщиков Mercedes сейчас сложно выбрать лучшего, и это отличный комплимент Расселлу, ведь мы знаем, насколько хорош и насколько мотивирован Льюис Хэмилтон.

И в Mercedes понимают, что если Льюис соберётся завершить карьеру, в какой-то момент решив, что с него хватит, то у команды уже есть Джордж Расселл, который вполне готов справиться с делом, судя по тому, как он выступает в квалификациях и гонках.

Но из-за его схода в Австралии, он сейчас отстаёт от Льюиса в личном зачёте на 20 очков. При этом у Mercedes прекрасный состав, и я думаю, что Джордж заслуживает всяческих позвал, но и Льюис тоже, ведь он прекрасно справляется с этой ситуацией».