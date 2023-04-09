Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Леклер просит болельщиков уважать его частную жизнь

Леклер просит болельщиков уважать его частную жизнь

Поздравления с праздником бывают разные, причём некоторые выдержаны в ключе вовсе не праздничном – как, например, вот это, которым Шарль Леклер поделился через социальные сети на трёх языках: есть английская, французская и итальянская версии этого текста.

Вот что пишет гонщик Ferrari: «Всем привет! В последние месяцы мой домашний адрес каким-то образом стал известен публике, и теперь из-за этого люди собираются под окнами моей квартиры, просят с ними сфотографироваться и хотят получить автографы.

Леклер просит болельщиков уважать его частную жизнь

И хотя я всегда с радостью это делаю и ценю вашу поддержку, пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и воздержитесь от походов к моему дому. Если вы увидите меня на улице или на автодроме, я обязательно найду для всех время, но если вы придёте к моему дому, я спускаться вниз не буду.

Ваша поддержка очень много для меня значит, но есть границы, которые переходить нельзя.

Всем счастливой Пасхи!»

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт