Отец Серхио Переса выступит в гонке спорткаров в Мехико

В конце октября Серхио Перес вместе с другими гонщиками Формулы 1 примет участие в Гран При Мехико, но в этом году в программу мексиканского уик-энда включены гонки местной кузовной серии Supercopa MX, в которой выступит его отец, Антонио Перес.

Перес-старший поделился этой новостью через социальные сети.

«Вместе с Серхио 27, 28 и 29 октября я буду выступать во время Гран При Мехико в гонках чемпионата Supercopa MX. Это стало возможным благодаря моему другу Херонимо де Итурбе и команде Alpha Racing. Я уже в предвкушении, будет интересно!» – написал Антонио Перес.

Ему 63 года, и в своё время именно он привил Серхио любовь к автоспорту. В юности Антонио сменил несколько профессий, в том числе работал и таксистом, и механиком. На определённом этапе биографии он познакомился с Франсиско Родригесом дель Фиерро, владельцем автомастерской, который свёл его с людьми из мексиканской гоночной среды. Вскоре Перес-старший сам начал выступать в гонках и в 1987 году даже выиграл национальный Кубок Marlboro.

Его спортивная карьера прервалась после травмы, полученной во время одной из показательных гонок, однако он сохранил тесные связи с миром автоспорта, поэтому оба его сына, Антонио и Серхио, с юного возраста начали заниматься картингом.

И вот спустя годы он вновь сядет за руль, да ещё и в дни гоночного уик-энда в Мехико, когда Серхио Перес будет пилотировать машину команды Формулы 1.