Секреты правильного старта от Aston Martin F1

Два испанца, Фернандо Алонсо и Педро де ла Роса, поделились секретами правильного старта, от которого во многом зависит успех в Формуле 1. Алонсо с этого года выступает за Aston Martin F1, а его соотечественник, давний друг и бывший гонщик выполняет обязанности посла команды из Сильверстоуна.

Педро де ла Роса: «Главное на старте Гран При – полагаться на интуицию. Как только ты отпускаешь сцепление, уже нельзя задумываться о том, что надо делать дальше.

Но интуиция может вас выручить, только если вы постоянно отрабатываете процедуру старта, проводите сотни, а то и тысячи тренировок».

Фернандо Алонсо: «Ключевые факторы на гоночной трассе – интуиция и умение принимать решения в самый последний момент. Надо убедиться, что за машины вокруг тебя, и прикинуть, с какой скоростью надо ехать, чтобы их опередить, иначе они обгонят тебя.

Надо постараться найти хотя бы минимальное пространство на трассе на входе в 1-й поворот или перед 2-м поворотом. Но предсказать развитие событий очень трудно, и все решения приходится принимать именно в самый последний момент. С опытом старты получаются всё лучше, и к вам приходит мастерство».