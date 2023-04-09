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Автоспорт

Super Formula: Лоусон финишировал 3-м, но был оштрафован

Super Formula: Лоусон финишировал 3-м, но был оштрафован

Вторая гонка уик-энда Super Formula сложилась для Лиама Лоусона менее удачно, чем вчерашняя, в которой дебютант японской серии одержал победу.

Новозеландец вновь выступил вполне уверенно и финишировал на Фудзи третьим, однако получил 5-секундный штраф за нарушение правил в период, когда на трассе был автомобиль безопасности. Из-за этого Лиам опустился на 5-ю строчку итогового протокола гонки.

Победу в ней одержал Томоки Ноири, напарник Лоусона по команде Team Mugen, который также выиграл вторую квалификацию и стартовал с поула. После двух этапов Лиам занимает второе место в личном зачёте, а лидирует Ноири. Следующая гонка пройдёт на автодроме в Сузуке через две недели.

Источник:www.f1news.ru

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