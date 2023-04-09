В апреле Алонсо предпочёл бы не отдыхать, а гоняться

В этом году между этапами в Австралии и Азербайджане образовался четырёхнедельный перерыв, что связано с отменой Гран При Китая, но в разных командах по-разному относятся к этим весенним каникулам.

Например, Фернандо Алонсо они не нужны.

«Нет, я бы предпочёл продолжать гоняться, хотя, конечно, использую этот перерыв чтобы лучше подготовиться к следующей гонке и проанализировать первые три», – заявил испанский пилот Aston Martin, и его можно понять, ведь он уже трижды поднимался на подиум, поэтому ему не терпится продолжить череду успешных выступлений.

Кроме того, достаточно велика вероятность, что соперники эффективно используют это время для модернизации техники, и преимущество, которое есть у Aston Martin по отношению к остальным командам, за исключением Red Bull Racing, может растаять или как минимум существенно сократиться.

«Мы будем максимально интенсивно работать, чтобы как можно скорее подготовить обновления машины и повысить уровень конкурентоспособности», – заверил Шарль Леклер, гонщик Ferrari.

Разумеется, в Aston Martin тоже не собираются стоять на месте, однако, как и другим командам, им приходится соотносить программу модернизации AMR23 с ограниченным бюджетом команды.

«Сколько версий заднего крыла мы бы разработали, если бы не лимит бюджета? Но теперь приходится искать способы, как сделать процесс доводки машины как можно более эффективным в плане затрат, – пояснил Том Маккалоу, отвечающий в Aston Martin за модернизацию шасси. – Конечно, проще всего изготовить семь или восемь вариантов заднего крыла, и это позволило бы добиваться оптимальных настроек к квалификации и гонке, однако в условиях ограниченного бюджета это невозможно.

И в этом году нам будет очень тяжело поддерживать такие же темпы доработки машины, на какие способны Ferrari и Mercedes, но мы намерены неделя за неделей следовать нашим планам, так что приложим все усилия».