Автоспорт
Вассёр: Мне нравится новый формат уик-эндов со спринтом
В конце апреля в Баку пройдёт первый в этом году уик-энд c субботним спринтом – по другому формату, чем в прошлых сезонах.
Мы писали о том, что в Мельбурне участники обсуждали новый формат, руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что при этом все проявили редкое единодушие, так что осталось формальное одобрение FIA.
Фредерик Вассёр: «В кои-то веки все команды были единодушны. Такое нечасто случается, надо было это использовать. Мне нравится новый формат. В уик-эндах со спринтом субботняя тренировка часто получалась скучной, мы решили попробовать что-то более динамичное.
Это хорошее решение. В футболе вы не смотрите тренировку в среду, когда они тренируются на стадионе, и мы, вероятно, единственный вид спорта, где тренировки показывают по ТВ.
Итак, в Баку мы проведём две квалификации и две гонки – и как команда должны сработать наилучшим образом».
Мы писали о том, что суть перемен – замена второй субботней тренировки, которая прежде была бесполезной, поскольку проходила в условиях закрытого парка, на вторую квалификацию.
В пятницу утром команды проведут единственную за уик-энд часовую тренировку, а днём – основную квалификацию, определив порядок старта в воскресном Гран При. Её победитель будет именоваться обладателем поула.
В субботу утром пройдёт квалификация к спринтерской гонке, а днём – и сам спринт.
В воскресенье Гран При пройдёт в обычном формате.