Вассёр: Разница в скоростях не столь велика, как в 2022-м

Как признают в Ferrari, они ожидали, что в этом году смогут в большей степени компенсировать дефицит максимальной скорости на прямых по отношению к Red Bull Racing, однако не получилось. На RB19 очень эффективно работает система DRS, которая обеспечивает машине соперников существенное преимущество.

Сравнительный анализ максимальной скорости показывает, что SF-23 стала быстрее, чем прошлогодняя машина Ferrari, но в Red Bull добились большего прогресса.

«Система DRS на машине Red Bull даёт какой-то мега-эффект. Он больше, чем у любой другой команды, – констатировал Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии. – И мы должны понять, каким образом им удаётся этого добиваться. Хотя разница в скоростях, вероятно, не столь велика, как в прошлом году.

Мы рассчитывали, что сможем её компенсировать в несколько большей степени, однако отставание не такого большое, как было раньше. Но однозначно, что в этой области мы должны подтянуться. В Red Bull нашли какой-то иной подход, и сейчас, разумеется, выступают намного успешнее. Но мы намерены их догнать».

Издание The Race приводит данные, которые позволяют сравнить скорости Red Bull и Ferrari на первых трёх этапах сезона, и в целом они подтверждают справедливость сказанного Вассёром. Например, год назад во время квалификации в Бахрейне машины Ferrari были на 6,6 км/ч медленнее на прямых, а в 2023-м даже стали чуть быстрее – на 0,9 км/ч.

Но в Саудовской Аравии SF-23 всё-таки уступала RB19 5 км/ч, в Австралии – 5,4 км/ч.

Всё это, разумеется, не радует итальянскую команду, ведь работая над машиной для этого года, в Маранелло сместили приоритеты и основное внимание уделяли не повышению скорости в поворотах, а именно максимальной скорости на прямых. К тому же гонщикам стало сложнее работать с резиной, о чём Шарль Леклер и Карлос Сайнс уже говорили.

Следовательно, команде в процессе модернизации машины приходится вновь корректировать список главных задач, которые необходимо решить в первую очередь. Болельщикам остаётся надеяться, что оптимизм Фредерика Вассёра, когда он говорит о намерении догнать соперников, не лишён оснований.