Джонни Херберт не знает, почему его уволили со Sky Sport

В январе мы рассказывали о том, что Джонни Херберт, бывший гонщик Формулы 1, был уволен с британского телеканала Sky Sports, с которым сотрудничал десять лет, однако только сейчас он признал, что такое развитие событий стало для него неприятным сюрпризом.

«Это не я решил уйти – я думал, что всё будет продолжаться, – рассказал Херберт в интервью Mirror Sport. – А потом в декабре мне позвонили и сказали, что ситуация меняется. Мне не объяснили, почему это происходит, и что именно менялось. Так что я даже не знаю.

На Sky постоянно проверяют, что думают подписчики о программах телеканала, и те выставляют телеведущим оценки по 10-балльной шкале. И я всегда был в курсе, что оставался стабильно популярным. Жаль, но теперь это осталось в прошлом, а я двигаюсь дальше».

В этого года Херберт ведёт собственный подкаст Lift the Lid (что можно перевести как, «поднимаем визор шлема») вместе с британским гонщиком Билли Монгером, где они на пару анализируют гонки Формулы 1, рассказывают истории, основанные на их личном опыте участия в разного рода автоспортивных соревнованиях, а также отвечают на вопросы болельщиков.

«Работать с Билли очень интересно. Но есть и другие возможности, что ещё раз подтверждает: если вы упорно трудитесь, то сможете найти другие пути для продолжения карьеры, чтобы ваши связи с любимым спортом не прерывались», – подчеркнул Джонни.

Например, в недавнем выпуске подкаста Херберт отвечал на вопрос, справедливо ли разрешать гонщикам менять резину, когда Гран При приостанавливается красными флагами.

«Если честно, я думаю, что это достаточно справедливое правило, – считает Джонни. – Хотя когда я выступал в Формуле 1, такого правила не было, и мы должны были продолжать гонку на тех шинах, на которых ехали до остановки гонки. После чего надо было ехать дальше и затем либо поменять резину на плановом пит-стопе, либо уже пытаться дотянуть до финиша.

Становятся ли гонки интереснее из-за того, что всем разрешают менять шины? Думаю, да, ведь на свежих шинах гонщики могут атаковать очень агрессивно, и мы уже не раз видели, что концовка Гран При получалась очень интересной. Так что, по-моему, спорт от этого только выигрывает».