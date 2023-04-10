Элбон: Люди неверно интерпретировали мои слова

Алекс Элбон, гонщик Williams, решил пояснить свои же собственные рассуждения, которые были опубликованы больше месяца назад на страницах издания Players’ Tribune.

Тогда он писал буквально следующее: «Честно говоря, я не хочу бросать тень на кого-то из Red Bull Racing, на Макса или кого-то ещё, но эта машина настроена уникальным образом, она построена вокруг ведущего пилота, а это Макс. И, конечно, я понимаю, почему.

Он может быть величайшим гонщиком всех времен, но у него очень особый стиль пилотирования. Ему нравится, когда машина настроена определенным образом, что не подходит многим другим гонщикам».

Как Элбон теперь заявил в интервью спортивному разделу лондонского таблоида Daily Express, он лишь хотел сказать, что Ферстаппену лучше других удаётся найти подход к машинам Red Bull Racing, но просто Макс предпочитает настраивать их по-своему.

«Полагаю, люди подумали, что машина может быть спроектирована с учётом предпочтений одного гонщика, который очень быстрый и хочет, чтобы машина была настроена определённым образом, и это сбивало их с толку, – прокомментировал Алекс. – Конечно, в команде прислушиваются к гонщику, который добивается высоких результатов и лучше справляется с делом, потому что способен в полной мере раскрыть потенциал машины.

Я не считаю себя в чём-то виноватым, но люди неверно интерпретировали мои слова, поскольку подумали, что я хочу сказать, что машина строится специально под Макса. Нет, но факт в том, что он умеет находить к ней подход и пилотирует определённым образом. А вам приходится гадать, в чём заключаются особенности его подхода, ведь к конце концов именно ему удаётся заставить машину работать. Если честно, разница именно в этом».

Некоторые эксперты тоже предполагали, что в Red Bull Racing делают ставку в основном на Ферстаппена в ущерб другим гонщикам. У всех предыдущих напарников голландца были сложности, когда они выступали за эту команду, ведь ни Пьеру Гасли, ни Элбону не удалось показывать результаты на уровне Макса.

Однако Дэвид Култхард, в своё время выступавший за эту команду и до сих пор с ней сотрудничающий, категорически не согласен с подобной точкой зрения. Голландское издание Formule1 приводит такие его слова: «Ферстаппена уже можно назвать великим гонщиком. Только идиот может уверять, что он побеждает только благодаря тому, что у него хорошая машина. То же самое относится к Льюису Хэмилтону: ему совершенно необязательно выиграть девять титулов чемпиона мира, чтобы я считал его одним из лучших гонщиков в истории Формулы 1. Вот и Максу не нужно становиться трёхкратным чемпионом, чтобы его считали одним из лучших».