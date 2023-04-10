Ханс-Йоахим Штук: Леклер ещё отыграется

Ханс-Йоахим Штук, немецкий ветеран автоспорта, выступавший в Формуле 1 в 70-е годы, не сомневается, что Шарль Леклер сможет преодолеть неудачную полосу и обязательно добьётся успеха.

Пока на счету гонщика Ferrari всего шесть очков, и в трёх Гран При он лишь один раз добрался до финиша, заняв 7-е место в Саудовской Аравии. В Бахрейне Шарль сошёл с дистанции из-за отказа силовой установки, а в Австралии стал жертвой гоночного инцидента на первом круге.

«Это просто такая фаза. Иногда дела идут нормально, иногда получается не всё. Часто это зависит от везения, – прокомментировал Штук. – Леклер ещё отыграется. Мы все знаем, как он умеет пилотировать, и я за него не переживаю. Он будет выступать только лучше».

Также Штук не скупился на похвалы в адрес Макса Ферстаппена, двукратного чемпиона мира, лидирующего в личном зачёте и сейчас после двух побед и подиума. Создаётся впечатление, что мало кому под силу всерьёз конкурировать с голландским гонщиком Red Bull Racing, у которого в этом году очень быстрая машина.

«На самом деле, всегда есть вероятность сходов, ситуация может изменитсья очень быстро, – напомнил Штук. – Но если говорить о пилотировании, то он реальный лидер, в этом нет никаких сомнений. Ему удаётся выступать чуть лучше, чем всем остальным. Разумеется, он не только лучший гонщик, но у Red Bull ещё и лучшая машина, это тоже не стоит забывать.

Эта команда работает просто великолепно, ей удалось создать для Макса прекрасную машину, а он пилотирует практически идеально, не допуская ошибок. Его результаты заслуживают всяческих похвал».