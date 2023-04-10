Лео Турини о двух братьях Феррари и одном Fiat 750

Итальянский журналист Лео Турини известен своими тесными связями с Ferrari, отлично знает историю этой компании и людей, имеющих к ней прямое отношение. В своём блоге он поделился трогательным рассказом о двух сыновьях Энцо Феррари, которым не суждено было встретиться, но тем не менее, их связывает не только кровное родство…

Это история об одной машине и двух братьях, которые никогда не встречались и никогда не встретятся. Но бывает, что незримая связь между людьми никогда не прерывается, при том что жизнь порой невероятным образом делает полный круг и возвращает нас в некую исходную точку.

Альфредо Феррари, которого все звали Дино, был старшим сыном Коммендаторе. Дино родился в 1932-м от союза Энцо Феррари и его жены Лауры Гарелло и от отца ему передалась страстная любовь к машинам и моторам. Даже когда его сразила неизлечимая болезнь, мышечная дистрофия, он не прекращал думать о машинах.

Он так их любил, что за несколько месяцев до кончины приобрёл Fiat 750 Abarth, оригинальный компактный автомобильчик, выпущенной компанией гениального конструктора Карло Абарта.

30 июня 1956 года Дино ушёл из жизни в возрасте 24 лет. Его потеря самым драматичным образом сказалась на Энцо, который до конца своих дней дорожил памятью о сыне. Он даже учредил фонд, финансировавший исследования, помогавшие бороться с ужасным недугом.

У Дино был младший брат, о котором он знал и даже хотел с ним познакомиться, но не успел.

Пьеро, второй сын Энцо, был рождён Линой Ларди, школьной учительницей, поразившей сердце легендарного Коммендаторе. Но Феррари жил по законам своего времени: в 50-х годах прошлого столетия супружеская измена фактически приравнивалась к преступлению.

«Я узнал о том, что у меня был брат, когда Дино уже не стало, – рассказывал мне Пьеро Феррери, ныне занимающий пост вице-президента компании из Маранеллло. – Причём узнал совершенно случайно. Когда мне было 11 лет, как-то раз мы с мамой возвращались с пляжа. Я заснул на заднем сиденьи машины, а когда проснулся, услышал, что мама рассказывала женщине, ехавшей с нами, о том как сильно переживал отец потерю сына.

Меня это поразило, и на следующий день я попросил маму объяснить. И она это сделала».

После этого Пьеро почувствовал некую необъяснимую связь с братом, которая была сильнее обычаев того времени. Когда в 1988-м Энцо Феррари покинул этот мир, его наследник продолжал финансовую поддержку медицинских исследований, направленных на борьбу с мышечной дистрофией.

В 2003-м телекомпания Mediaset выпустила телесериал «Феррари», посвящённый Энцо, где его играл замечательный актёр Серджио Кастеллитто. И Пьеро настоял, чтобы сериал был посвящён памяти Дино.

А ещё многим памятно одно из его редких появлений на телевидении в шоу популярного ведущего Маурицио Констанцо, где Пьеро с любовью и грустью говорил о брате, с которым ему не суждено было повстречаться. И приехал он в студию на Fiat 750.

«Когда я подрос, то от друзей семьи узнал об этом автомобиле – это была последняя машина Дино, – вспоминал Пьеро. – Мне повезло, я смог её разыскать. Я её приобрёл, отреставрировал и теперь она входит в число самых дорогих для меня вещей».

Автомобиль с номером MO 35317 теперь хранится в большом гараже, что на территории частной резиденции вице-президента компании Ferrari в Кастельветро. Этот волшебный уголок провинции Модена расположен в десяти километрах от Маранелло. Маленький Fiat стоит там среди изумительных спорткаров Ferrari, и его можно считать своего рода доказательством того, что любовь может быть сильнее времени и предрассудков.

Вот такая история связывает эту машину и двух братьев, которые никогда не встречались. И всё-таки они неразделимы.