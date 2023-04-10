На трассе в Имоле будут проводить свадебные церемонии

На автодроме в Имоле готовятся принять майский Гран При Эмилии-Романьи, но также намерены заняться делами, имеющими к автоспорту весьма отдалённое отношение.

Как пишет Gazzetta dello Sport, городские власти Имолы вместе с туристической компанией IF Imola-Faenza приглашают молодые пары проводить на автодроме церемонии бракосочетания. В принципе идея не нова и уже несколько лет назад реализована в Сильверстоуне, но, видимо, для итальянских гоночных трасс это пока не совсем привычная практика.

Автоспортивных болельщиков обоих полов в Италии много, поэтому вполне можно предположить, что идея овладеет массами, и желающих оформить отношения на «Международном автодроме имени Энцо и Дино Феррари» будет достаточно.

Для церемоний им будет предоставляться зал, названный в честь Айртона Сенны, откуда открывается вид на площадь у входа на трассу. С октября по март торжества такого рода можно будет проводить по субботам и воскресеньям, а с апреля по сентябрь, т.е. во время гоночного сезона – по вторникам и средам.

Уже установлены цены на проведение свадеб на исторической трассе: 410 евро для местных жителей и 820 евро для приезжих. Договор с городскими властями и компанией IF рассчитан на три года, и авторы проекта рассчитывают таким образом существенно пополнить бюджет автодрома.

«Нам удалось реализовать идею, о которой на протяжении долгих лет энтузиасты автоспорта лишь мечтали, – объявил Марко Паньери, мэр Имолы. – До сих пор молодожёны лишь иногда фотографировались на фоне трассы, а теперь перед ними открываются новые возможности…»