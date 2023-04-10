Норрис: Мои главные соперники – гонщики Mercedes

Ландо Норрис стартует в Австралии с 4-й позиции, но реально оценивает скоростные возможности машины McLaren и не уверен, что ему удастся побороться с гонщиками Ferrari и Red Bull Racing.

Ландо Норрис: «Я бы хотел сказать, что нам это под силу, но если честно, они всё-таки быстрее нас. Даже машины Alpine в гонке могут показать более высокий темп, но мои главные соперники сегодня – это гонщики Mercedes. Если мне удастся удержаться впереди Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, я буду очень рад».