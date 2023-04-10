Пасхальный плакат от Aston Martin F1

Сегодня та часть мира, которая живёт по григорианскому календарю, отмечает Пасху, и, конечно, Формула 1 тоже не осталась в стороне от этого праздника.

Например, команда Aston Martin по такому случаю опубликовала нехитрый по художественному решению, но симпатичный поздравительный постер. Хотя отдельные детали, на нём изображённые, вызывают вопросы, ведь если на обочине среди весенних цветов лежат шлемы Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо, это должно означать, что в этот праздник даже они отдыхают от своих нелёгких гоночных трудов.

При этом мимо мчится машина того же Алонсо – и кто в таком случае ею управляет? Впрочем, у Aston Martin целых два резервных пилота, Фелипе Другович и Стоффель Вандорн, поэтому не стоит придираться…

Главное, команда из Сильверстоуна претендует в этом году на то, чтобы стать одним из приятных удивлений сезона, и скорее всего именно ей достанутся лавры за наиболее впечатляющий прогресс. Что-то подсказывает, что три подиума Фернандо в первых трёх гонках – вовсе не случайность, и впереди новые яркие достижения.