Риккардо: Я понимаю, почему в McLaren у меня не сложилось

В этом году Даниэль Риккардо вновь сотрудничает с Red Bull Racing, но теперь в качестве резервного гонщика, хотя, конечно, мечтает вновь вернуться за руль.

Он впервые появился в паддоке в дни Гран При Австралии, где в основном участвовал в рекламных акциях и общался с прессой, и журналисты, конечно, интересовались его планами на ближайшую перспективу. Даниэль, рассказывая о них, вновь подчеркнул, что ему был необходим этот перерыв.

Даниэль Риккардо: «Когда сезон начинается, у вас уже нет возможности сделать передышку. Вы можете только вспомнить события предыдущей гонки и проанализировать их, однако увидеть картину во всей полноте у вас не получится.

Но сейчас я вспоминаю два мои предыдущих года в McLaren и понимаю, почему они сложились не лучшим образом. Хотя после завершения сезона 2022 года прошло всего несколько месяцев, я уже знаю, что именно мне захочется делать иначе, когда вернусь на стартовое поле в следующем году. И это классно, ведь если бы в этом году я выступал в гонках, у меня просто не было бы возможности об этом думать.

Одна из задач на этот год состоит в том, чтобы понять, чего я действительно хочу, а чего не хочу. И уже это знаю. Хотя понятно, что найти место в топ-команде сложнее, я не хочу возвращаться во что бы то ни стало. Но когда ставки высоки, это меня вдохновляет. Понимаю, что это только всё усложняет, но я поставил перед собой именно такую цель».