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Автоспорт

Риккардо с друзьями тренируется на трассе для мотокросса

Риккардо с друзьями тренируется на трассе для мотокросса

Даниэль Риккардо в этом году не выступает в Формуле 1, но это не значит, что ему не на чем гонять: если нет возможности делать это на четырёх колёсах, то всегда можно пересесть на двухколёсную технику.

Об увлечении Даниэля мотокроссом мы рассказывали не раз. Это занятие нравится и ему, и его австралийским друзьям, поэтому они периодически оттачивают мастерство управления мотоциклом на кроссовой трассе. Разумеется, делают они это исключительно ради собственного удовольствия, не ставя перед собой спортивных задач.

Риккардо с друзьями тренируется на трассе для мотокросса

Глядя на такие фотографии, не приходится сомневаться в том, что у людей, на них изображённых, поистине отличное настроение, и Риккардо сопроводил их такой весёлой подписью: «А душ мы примем завтра!»

Источник:www.f1news.ru

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