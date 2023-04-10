Риккардо с друзьями тренируется на трассе для мотокросса

Даниэль Риккардо в этом году не выступает в Формуле 1, но это не значит, что ему не на чем гонять: если нет возможности делать это на четырёх колёсах, то всегда можно пересесть на двухколёсную технику.

Об увлечении Даниэля мотокроссом мы рассказывали не раз. Это занятие нравится и ему, и его австралийским друзьям, поэтому они периодически оттачивают мастерство управления мотоциклом на кроссовой трассе. Разумеется, делают они это исключительно ради собственного удовольствия, не ставя перед собой спортивных задач.

Глядя на такие фотографии, не приходится сомневаться в том, что у людей, на них изображённых, поистине отличное настроение, и Риккардо сопроводил их такой весёлой подписью: «А душ мы примем завтра!»