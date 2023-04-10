Валттери Боттас: Иногда мне не хватает агрессивности

Валттери Боттас начал сезон 2023 года не лучшим образом, но проблемы, которые ему мешают сейчас, несколько иные, в отличие от прошлого сезона, когда ему далеко не всегда удавалось хорошо стартовать, но это отдельная история.

В интервью финской газете Urheilulehti он рассказал об особенностях процедуры старта гонки на машине Alfa Romeo. В швейцарскую команду он перешёл в прошлом году после пяти сезонов в Mercedes, которая в то время была сильнейшей в Формуле 1. Разумеется, Валттери из первых рядов переместился в середину пелотона, и ему пришлось адаптироваться к новой ситуации.

Валттери Боттас: «Можно сказать, что для меня словно какой-то будильник прозвенел, когда я увидел, сколько событий происходит вокруг в момент старта, и что гонщиков, готовых идти на риск, стало намного больше. В предыдущие пять лет я от этого отвык.

Когда начинаешь гонку из первых двух рядов, обычно есть лишь две-три машины, на которых ты должен сконцентрироваться, но когда оказываешься в самой гуще борьбы, машин, за которыми надо следить, запросто может быть пять или шесть.

Причём в середине пелотона эти машины обычно примерно равны по скоростным возможностям. Если на старте ты теряешь пару позиций, твоя жизнь резко осложняется. В прошлом году со мной такое бывало не раз.

Когда ты впереди, особенно если стартуешь из первого ряда, то всё намного проще, потому что на трассе всегда достаточно свободного пространства. Но при старте из глубины пелотона вокруг уже намного меньше места».

Но необходимость следить за соперниками, стартующими с соседних позиций – лишь одна из множества задач, которые должен выполнять гонщик перед стартом Гран При и во время него. Серьёзная работа начинается, как только машина выезжает из боксов и направляется на стартовое поле.

«Я пытаюсь почувствовать, что происходит с машиной, и прогреваю тормоза, – продолжил Валттери. – На основе того, что ты почувствовал на этом круге, можно в последний момент внести какие-то коррективы в настройки, хотя в реальности речь идёт только о переднем крыле.

Например, если я чувствую слишком сильные проявления недостаточной поворачиваемости, то могу нажать на кнопку, чтобы немного увеличить угол атаки. Также на некоторых трассах можно тренировать старт на выезде с пит-лейн. Это тоже в какой-то степени полезно, чтобы почувствовать машину.

Но настоящую репетицию процедуры старта мы проводим, отправляясь на прогревочный круг. Главное на нём – достаточно хорошо прогреть резину перед стартом. Передние шины мы прогреваем, чтобы они нормально держали трассу уже в первом повороте, тогда как с задними надо работать, ориентируясь на гонку, стараясь довести их до температуры, значение которой сообщают инженеры.

Когда мы едем на стартовое поле, то кое-какие настройки корректируем переключателями на руле. Надо добиться правильного баланса тормозов для первого поворота. Обычно его приходится немного больше смещать в сторону задних колёс, чем нужно для гонки, поскольку пока мы ждём старта, передние шины успевают заметно остыть.

Потом мы переводим двигатель в режим старта и ждём, когда погаснут огни светофора. Чтобы старт прошёл успешно, нужно сначала отпустить сцепление примерно на 40%, после чего до момента схватывания остаётся около 2%.

В прошлом году у нас была чисто физическая проблема: если сцепление отпустить недостаточно, то оно начинало вибрировать, даже если ты ошибся всего на три или четыре процента. А когда начинались эти вибрации, машина запросто могла дестабилизироваться, но сейчас всё должно работать уже лучше.

Тренироваться отпускать сцепление приходится и дома чуть ли не каждый день: я делаю от 30 до 50 повторов этого движения. В день гонки перед тем, как откроется пит-лейн, мы тоже отрабатываем эту процедуру».

В этом сезоне инженеры команды из Хинвила внесли изменения в конструкцию сцепления, и его свободный ход стал больше, но Боттас не стал называть конкретных параметров.

«Момент старта для меня достаточно нервный, ведь твоя задача отыграть какие-то позиции и стараться не пропустить вперёд никого из соперников. Иногда мне немного не хватает агрессивности, – признаёт он. – Но всегда необходимо просчитывать риски, чтобы не проиграть гонку уже в первом повороте. Это всегда очень важный момент, но я стараюсь такого не допускать».