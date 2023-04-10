Вдова Ники Лауды судится с созданным им фондом

В венском земельном суде идёт разбирательство, инициированное вдовой Ники Лауды, и суть тяжбы в том, что 44-летняя Биргит, мать его детей-близнецов Миа и Макса, претендует на значительное увеличение её доли наследства легендарного австрийского гонщика.

Трёхкратный чемпион мира скончался в мае 2019 года, но заранее позаботился о будущем своих двух семей, постарался сделать всё возможное, чтобы между наследниками не было никаких имущественных и финансовых споров, для чего учредил специальный фонд, управление которым доверил своим друзьям.

Однако, как пишет венская газета Kurier, Биргит Лауда подала два разных судебных иска, требуя от этого фонда в совокупности почти 30 миллионов евро. Разумеется, это вызывает резкое возмущение людей, которые в своё время были друзьями бывшего гонщика Формулы 1.

«Биргит затеяла все эти разбирательства, хотя остальные члены семьи в полной мере согласны с тем, как распорядился Ники, они уважают его волю и готовы отстаивать это в суде», – цитирует газета неназванного друга семьи.

По информации австрийского издания, Лауда вполне разумно учёл потребности наследников, и Биргит ежемесячно выплачивается 20 тысяч евро. Эти средства ей и её детям перечисляет фонд, созданный Лаудой, а кроме того, он покрывает расходы на содержание дома в Вене и виллы на острове Ибица, трёх автомобилей; также предусмотрены выплаты прислуге и расходы на образование близнецов.

Чем завершится разбирательство, пока неясно, однако, как пишет австрийская пресса, одни только судебные издержки могут превысить 300 тысяч евро, поскольку в деле фигурируют миллионные суммы. Сама Биргит, в девичестве Ветцингер, в своё время работавшая стюардессой на борту одного из самолётов авиакомпании Lauda Air, комментировать происходящее отказывается.

Ники Лауда создал свой фонд ещё в 1997 году после развода с первой супругой, от которой у него двое сыновей, Лукас и Маттиас, и задолго до того, как он познакомился с Ветцингер.