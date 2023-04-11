Элбон: Стратег считал, что я финиширую не выше 19 места

Смелая стратегия Алекса Элбона принесла Williams первое очко в этом сезоне. После финиша тайский гонщик признался – стратег рассчитал, что максимально высокий результат – 19-е место, но в гонке всё сложилось иначе…

Алекс Элбон: «Мы всегда знали, что шины С2 подходят нашей машине, но сегодня последние тридцать кругов дистанции я проехал как в квалификации. Это было необычно.

Я стартовал последним. Перед стартом наш специалист по стратегии сказал, что если никто не сойдёт, я финиширую 19-м или 20-м. Даже 18-е место казалось недосягаемым. Но я закончил гонку десятым!

Я проехал всю дистанцию на одном комплекте шин С2 и не просил о пит-стопе, поскольку темп оставался хорошим. Обычно выезд автомобиля безопасности – хороший момент для пит-стопа, но я оставался на трассе. Потом инженер спросил, могу ли я на этом комплекте доехать до финиша. Я подтвердил, что это возможно.

Обычно команда в нужный момент подсказывает, как действовать. Я знал, сколько кругов должен проехать – и был удивлён, что меня не зовут на пит-стоп. Они оставляли меня на трассе до последнего круга.

На пит-стопе произошла заминка при креплении переднего левого колеса, из-за этого я выехал рядом с Чжоу.

Как я уже сказал, мы были уверены, что финишируем 19-м и 20-м и пытались посчитать, как много уступим 18-му месту. А я финишировал 10-м. В гонках всякое может случиться».