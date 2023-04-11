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Автоспорт

Формат квалификации для спринта будет скорректирован

Формат квалификации для спринта будет скорректирован

Мы писали о том, что уик-энд с субботним спринтом в Баку пройдёт по новому формату, и что уже доставленных в столицу Азербайджана шин Pirelli не хватит на полноценную вторую квалификацию, поэтому её решено сократить.

В пятницу всё останется, как планировалось – единственная часовая тренировка и стандартная квалификация, которая определит расстановку гонщиков на старте воскресного Гран При.

Вторая квалификация, в которой гонщики разыграют места на старте субботнего спринта, пройдёт утром в субботу вместо свободных заездов. Как обычно, она будет состоять из трёх частей, но в финальной сессии можно будет проехать только один быстрый круг.

Ожидается, что пересмотренный формат квалификации спринта будет утвержден за неделю до гонки, которая состоится 30 апреля.

Источник:www.f1news.ru

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