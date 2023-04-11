Хилл: Расселлу ещё многое предстоит доказать

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл, комментируя ситуацию в Mercedes в подкасте F1 Nation, заявил, что Джорджу Расселлу ещё многое предстоит сделать, чтобы стать на-настоящему серьёзным активом команды…

Дэймон Хилл: «Джорджу нужно много, очень много работать, чтобы стать ценным активом для команды. Пока он отлично справляется. Ему приходится доказывать, а у Льюиса нет такой необходимости – в команде знают, что у них есть Хэмилтон, который если почувствует малейший шанс, то снова будет в отличной форме и сможет великолепно выступать в гонках. Они знают, что и Джордж на это способен, но ему ещё предстоит это доказать.

Льюис постепенно разберётся с машиной. Наверняка он думает что-то вроде: «Я позволю тебе сделать всю тяжелую работу, Джордж». При этом, Расселл является директором профсоюза гонщиков GPDA, у него и там большой объем работы. Он слишком много на себя берёт».