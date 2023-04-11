Кларксон: Формула 1 – телевизионный спорт

Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон недавно был гостем Гран При и заявил, что Формулу 1 лучше всего смотреть по телевизору…

Джереми Кларксон: «Когда вы сидите на трибуне, вам должно очень повезти, чтобы вы смогли увидеть какой-нибудь инцидент. Но даже если вы что-то увидели, инцидент сразу заканчивается – у вас нет замедленных повторов, чтобы толком понять, что произошло. Формула 1 – это телевизионный спорт.

Я предвкушал старт. Мой первый Гран При за много лет в окружении гламура, шума и трепетного ожидания аварии в первом повороте. Я выскочил из лифта, промчался мимо бара — настолько я был взволнован — и занял своё место на балконе, едва погасли стартовые огни. Послышался шум, мимо пронеслась змейка машин, потом снова шум – и они снова проехали мимо, и я понял, что на самом деле не знаю, кто за кем едет.

Поэтому я вернулся в здание, нашел диван и смотрел гонку по телевизору, болтая с Берни Экклстоуном о коровах и о лекарстве для похудения со всеми остальными, пока Макс не выиграл».