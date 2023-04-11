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Автоспорт

Реконструкция паддока и боксов в Имоле затянулась

Реконструкция паддока и боксов в Имоле затянулась

В Имоле на автодроме имени Энцо и Дино Феррари готовятся принять Гран При Эмилии-Романьи, запланированный на 19-21 мая, однако реконструкция паддока и комплекса боксов несколько затягивается.

Работы ведутся ускоренными темпами, и к гонке Формуле 1 всё должно быть готово, только вот второй этап серии «Европейский Ле-Ман» (ELMS), который должен был пройти на этой трассе 5-7 мая, пришлось неожиданно отменить.

Об этом сообщило издание Dailysportscar.com, добавив, что в начале мая проводить в Имоле крупные международные соревнования будет просто небезопасно. Организаторы ELMS ищут возможности перенести свою гонку на другую трассу. Как вариант, не исключено, что какой-то из последующих этапов сделают сдвоенным.

Новость о переносе этапа также повлияет на календари таких серий, как Michelin Le Mans Cup и Ligier European Series, которые проводятся в качестве гонок поддержки ELMS.

Источник:www.f1news.ru

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