Риккардо признал ответственность за неудачи в McLaren

Даниэль Риикардо признал, что два сезона в McLaren сказались на его уверенности в себе и своих силах.

Контракт австралийца с командой из Уокинга был рассчитан до конца 2023 года, однако стороны договорились о его досрочном расторжении, и в этом сезоне Даниэль выполняет обязанности резервного гонщика Red Bull Racing, что позволяет ему проводить больше времени с семьёй и друзьями и вообще даёт больше свободы.

В дни Гран При Австралии он впервые появился в паддоке, и общаясь с прессой, в том числе отвечал на вопросы о предыдущем периоде своей карьеры. При этом Даниэль готов признать и свою ответственность за то, что всё сложилось не так, как хотелось ему и теперь уже его бывшей команде.

«Я всегда возьму на себя часть ответственности, – приводит слова Риккардо Speedcafe. – Много лет я искренне верил в то, что я лучший в мире, поэтому как бы ни складывалась ситуация, я смогу её преодолеть. Но понятно, что в McLaren мне было тяжело это сделать.

Я понимал, что я не идеальный гонщик, что у меня есть слабости, поэтому я всегда часть вины беру на себя. Но почему не сложилось в McLaren – так и осталось великой загадкой.

Поскольку сейчас у меня есть возможность посмотреть на всё немного со стороны, то, оглядываясь назад на два предыдущих года, я понимаю, что если всё начать сначала, то я бы многие вещи делал по-другому. Или я бы, возможно, задавал больше вопросов или предъявлял команде больше требований.

Но со временем ты учишься, поэтому не скажу, что я вспоминаю об этом времени с сожалением. Так сложилась ситуация, я через неё прошёл. А сейчас, вернувшись в Red Bull, я почувствовал, что моя уверенность в себе, пожалуй, уже не на том уровне, что была раньше.

Даже за руль симулятора я садился с некоторой робостью, но постепенно мне становилось всё более комфортно, и я вновь почувствовал себя как дома. Скажем так, после первого дня работы я почувствовал, словно прежние ощущения вполне восстановились».