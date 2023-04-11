В Барселоне стартуют первые тесты F1 Academy

Завтра в Барселоне стартуют первые тесты женской гоночной серии F1 Academy. Пять команд, в каждой из которой три гонщицы, будут в течение двух дней работать на каталонском кольце.

Всего в течение сезона, который будет продолжаться с апреля по октябрь и состоять из семи этапов (по три гонки в каждом), предусмотрено 15 тестовых дней, и завтра участницы F1 Academy приступают к работе.

Погода обещает быть отличной, вполне солнечной и тёплой, дневные температуры будут превышать 20 градусов, что, конечно, наилучшим образом устраивает команды Campos Racing, MP Motorsport, ART Grand Prix, Rodin Carlin и Prema Racing.