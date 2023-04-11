В McLaren просили Риккардо не атаковать Норриса

Гонка в Мельбурне пока получилась самой результативной для McLaren в этом сезоне, но не всё в ней прошло гладко.

В конце гонки Ландо Норрис ехал пятым, а Даниэль Риккардо шестым. В машине Ландо заканчивалось топливо – инженер просил его двигаться накатом, а отстававшего на пять секунд Даниэля – не атаковать напарника, чтобы не вынуждать его увеличивать расход. Важно было сдать контрольную пробу после финиша – и двумя машинами заработать очки.

«Если машина Ландо потеряет мощность, что вы хотите, чтобы я сделал?» – спросил Риккардо у своего инженера. «Тогда просто проедешь мимо», – ответил его инженер Том Сталлард. «Просто не прессингуй его. Если его машина потеряет мощность, я не хочу аварии. В этом случае можно просто проехать мимо. Но я не хочу, чтобы ты прессинговал его, пока всё в порядке».

Оба гонщика финишировали, Норрис сдал положенный по регламенту литр топлива после гонки.