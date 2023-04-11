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Автоспорт

В Мельбурне не освободят третий выходной для Гран При

В Мельбурне не освободят третий выходной для Гран При

Почти 420 000 болельщиков прошли через контроль в Альберт-парке с четверга по воскресенье – это самое большое количество зрителей на этапе Формулы 1 с 1995 года, когда 520 000 болельщиков посетили Гран При Австралии – последнюю гонку в Аделаиде перед тем, как она переехала в Мельбурн.

Столь серьёзный успех поднял вопрос о том, рассмотрит ли правительство Виктории организацию дополнительного выходного в пятницу, чтобы ещё больше увеличить число болельщиков в 2023-м и далее.

В понедельник заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино решительно опроверг эти разговоры.

«У нас нет планов менять наш набор выходных и государственных праздников», — заявил он журналистам.

Источник:www.f1news.ru

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