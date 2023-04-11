Вольфф: Эллисон остаётся важной фигурой в компании

Итоги Гран При Австралии в традиционном обзоре Mercedes на прошлой неделе комментировал Джеймс Эллисон, после чего начались разговоры о его возвращении в команду, в которой с 2017 года занимал пост технического директора, а в 2021-м стал главным техническим директором. Правда, при этом он также осуществлял инженерное руководство проектом Ineos Britannia, не имеющим отношение к автоспорту.

Тото Вольфф уточнил, какие задачи Эллисон выполняет в 2023 году, подчеркнув, что сейчас этот очень опытный и ценный специалист в основном занимается яхтенным проектом, а также участвует в стратегическом планировании.

«Джеймс не занимается делами команды, но играет активную роль в процессе обсуждения её долгосрочной стратегии, – сказал руководитель команды Mercedes AMG F1. – Однако сейчас он посвящает своё время другим задачам, в том числе работает с яхтенной командой Ineos Britannia, участвующей в Кубке Америки, а также другим программам, требующим инновационного подхода».

Вольфф также дал понять, что не считает разумным в полной мере загружать Эллисона задачами по исправлению положения команды, которая начала сезон хуже, чем ожидалось, поскольку это под силу только всему коллективу в целом.

«Джеймс по-прежнему остаётся очень важной фигурой в нашей организации. Но если говорить о трудностях, с которым мы столкнулись сейчас, то я не думаю, что за их ликвидацию должен отвечать один человек. Мы должны подключить к этому больше специалистов нужной квалификации и правильно распределить их роли», – добавил Вольфф.