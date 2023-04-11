WEC: В Isotta Fraschini мечтают о дебюте в Монце

Гипкеркар Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione во вторник и среду проходит самые первые в своей истории тесты, они организованы на автодроме в Валлелунге, что расположен к северу от Рима. Главная задача, которую решают создатели новой машины, состоит в проверке всех её систем и сборе информации, и в дальнейшем она будет использоваться в процессе доводки спортпрототипа.

Тесты проводятся уже с участием специалистов британской команды Vector Sport, которой предстоит работать с этой машиной на трассах гонок на выносливость. Вопрос в том, на каких именно трассах?

В декабре, когда мы впервые рассказывали об этом проекте, предполагалось, что итальянский гиперкар с гибридной силовой установкой дебютирует в WEC на этапе в Спа, запланированном на последний уик-энд апреля. И, разумеется, тогда речь шла и об участии в «24 часах Ле-Мана».

Но судя по всему, процесс создания машины, как это часто бывает, несколько затянулся, поэтому пока сложно сказать, когда именно Isotta Fraschini получит омологацию FIA.

По словам Клаудо Берро, управляющего директора компании, дебют новейшего гиперкара откладывается до июля, при том что марафон в Ле-Мане пройдёт на месяц раньше.

«Я бы хотел, чтобы в этом году мы выступили в нескольких гонках, – рассказал Берро в интервью Dailysportscar.com. – Понятно, что мы мечтаем об участии в «6 часах Монцы», ведь это наш домашний этап. Если к тому моменту машина получит омологацию, тогда мы бы хотели проехать эту гонку. Если нет, будем нацеливаться на Японию и Бахрейн.

Но для нас это не проблема. Мы бы хотели принять участие в трёх гонках, но если по какой-то причине их будет только две, это не катастрофа. У нас создано три шасси. Шасси номер два было предоставлено FIA для краш-тестов. Шасси номер один сейчас проходит тесты в Валлелунге, а в гонках скорее всего будет участвовать шасси номер три. А из шасси номер два мы сделаем дорожную версию машины – Isotta Fraschini Stradale».