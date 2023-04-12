Де Вриз: Всем не угодишь, а результаты и меня не устраивают

Ник де Вриз спокойно относится к разного рода критике в свой адрес после не слишком впечатляющего начала его первого сезона в Формуле 1 в составе AlphaTauri.

В прошлом году к голландскому гонщику было приковано общее внимание, когда в Монце он неожиданно заменил Алекса Элбона за рулём машины Williams и сразу заработал два очка, финишировав 9-м на скоростной итальянской трассе. Благодаря успешному дебюту двери в Формулу 1 открылись шире, и он стал новым напарником Юки Цуноды, поскольку Пьер Гасли перешёл в Alpine F1.

Однако после трёх первых этапов на его счету всё ещё нет очков, хотя Цуноде в Австралии удалось финишировать в призовой десятке. Ник готов признать, что в этой ситуации критические оценки неизбежны.

«Людям нравится Формула 1, это естественно, и у нашего спорта очень много поклонников. Все его смотрят, так что критика вполне допустима, у каждого есть право на свои оценки, и я с уважением к этому отношусь, – прокомментировал де Вриз в интервью Formule1.nl. – Но у любого гонщика есть как болельщики, так и те, кто его не поддерживает. Всем угодить невозможно, и я верю, что постепенно наши дела наладятся и пойдут так, как надо.

Вместе с командой я упорно тружусь, чтобы этого добиться. Меня самого не устраивают результаты, однако на двух предыдущих этапах уже был заметен прогресс.

Две квалификации подряд сложились неплохо. Когда вы боретесь за позиции в последних рядах, а мы сейчас именно в таком положении, иногда просто нужно немного удачи, тогда как перемены к лучшему не всегда очевидны».

Де Вриз финишировал 14-м в Бахрейне и Саудовской Аравии, а в Австралии был классифицирован 15-м, хотя до финиша не добрался, поскольку на втором рестарте его выбил с трассы Логан Сарджент. Но его прогресс действительно можно отследить по результатам трёх квалификаций: если на первом этапе сезона Ник стартовал с 19-й позиции, то на втором – с 18-й, а в Альберт-парке – уже с 15-й.