Деймон Хилл о шинном факторе и тактике команд

В Мельбурне Льюису Хэмилтону удалось подняться на подиум – на австралийской трассе семикратный чемпион мира финишировал вторым, а его напарник, Джордж Расселл, даже лидировал на первой стадии гонки. Но Деймон Хилл, анализируя нестабильные результаты Mercedes на первых трёх этапах сезона, полагает, что отчасти они зависят от «шинного фактора», а он по-разному проявляется на разных трассах.

«В Бахрейне очень абразивное асфальтовое покрытие, и там очень велики нагрузки на резину, – рассуждал бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Там большие сложности возникают из-за этого, поскольку шины могут перегреваться.

В Саудовской Аравии асфальт менее абразивный, и гонка проходит в вечернее время, поэтому там температура резины и её сопротивляемость износу на несколько ином уровне, который я бы даже назвал несколько необычным. Но когда мы вернёмся в Европу, где гонки будут проходить днём, интересно будет посмотреть, как высокие температуры асфальта будут влиять на работу команд с шинами.

Кроме того, Pirelli готовит к предстоящим гонкам резину более мягких составов, которая обеспечивает чуть более эффективное сцепление с трассой, но при этом быстрее изнашивается. Это тоже окажет своё влияние, и я подозреваю, что когда гонки вновь будут проходить на трассах, на которых высоки нагрузки на шины, у Red Bull вновь будет заметное преимущество.

Кроме того, если вспоминать Мельбурн, то там им было чуть менее комфортно работать, потому что у Mercedes оба гонщика были в первых рядах, и оба могли угрожать Максу Ферстаппену, тогда как он оборонялся в одиночку, ведь Серхио Перес стартовал из глубины пелотона.

Но когда Серхио вернётся в группу лидеров, события вновь могут развиваться по более интересному сценарию. Кроме того, не стоит забывать про Ferrari: должны же в Маранелло наконец разобраться, что именно они делают не так. Гонщики Скудерии не должны находиться на тех позициях, на каких они находятся сейчас, эта команда не настолько плоха. Вполне вероятно, что Ferrari сможет постепенно отыграться.

Нас ждут гонки, когда команды смогут выбирать для своих гонщиков разные варианты тактики, и это будет очень интересно. В Формуле 1 есть своего рода противоречие, поскольку одновременно проходят два чемпионата: соревнуются гонщики, но соревнуются и команды. Определяющую роль играют именно команды, и гонщики мало влияют на ситуацию.

Именно поэтому позиции Макса Ферстаппена в Red Bull столь сильны, но я также слышал, что в Mercedes усиливается влияние Джорджа Расселла. То же самое отчасти можно сказать даже про Карлоса Сайнса в Ferrari и про Фернандо Алонсо в Aston Martin. Эти гонщики направляют работу своих команд из кокпитов машин. И если команду это устраивает, то у этих гонщиков есть возможность получить то, что они хотят».