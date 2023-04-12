Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Джордж Расселл побывал на матче Джоковича и Гахова

Джордж Расселл побывал на матче Джоковича и Гахова

Вчера гонщик Mercedes Джордж Расселл побывал на матче Новака Джоковича с россиянином Иваном Гаховым во втором круге Мастерса в Монте-Карло.

Иван выглядел достойно, но уступил, а после матча Новак пообщался с Расселлом.

Джордж Расселл: «Отличный день! Здорово наблюдать за тем, как этот человек делает то, что у него получается лучше всей. Спасибо, что уделил время, Новак».

Джокович часто пересекается с гонщиками Формулы 1, в частности – почти каждый год он участвует в благотворительном футбольном матче перед Гран При Монако – в составе «Команды звёзд».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт