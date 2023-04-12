Джордж Расселл побывал на матче Джоковича и Гахова

Вчера гонщик Mercedes Джордж Расселл побывал на матче Новака Джоковича с россиянином Иваном Гаховым во втором круге Мастерса в Монте-Карло.

Иван выглядел достойно, но уступил, а после матча Новак пообщался с Расселлом.

Джордж Расселл: «Отличный день! Здорово наблюдать за тем, как этот человек делает то, что у него получается лучше всей. Спасибо, что уделил время, Новак».

Джокович часто пересекается с гонщиками Формулы 1, в частности – почти каждый год он участвует в благотворительном футбольном матче перед Гран При Монако – в составе «Команды звёзд».