Элбон: У нас не совсем обычная для Формулы 1 машина

Гонщик Williams Алекс Элбон заработал только одно очко в трёх прошедших Гран При, но считает, что на некоторых трассах команда способна претендовать на большее…

Алекс Элбон: «Нам больше подходят трассы с низкой деградацией шин и низкой нагрузкой на шины. Чем больше сцепление с трассой зависит от прижимной силы, тем больше мы скользим.

Наша машина гораздо сильнее разогревает поверхность шины, чем у других команд. Мы были конкурентоспособны в Бахрейне потому, что гонка проходила ночью, да и в Джидде у нас был высокий гоночный темп, как и в Австралии, где холодно в это время года.

Машина скользит, но если потом есть длинные прямые, где шины остывают, нам это подходит. На этих трассах мы будем в лучшей форме.

У нас не совсем обычная машина Формулы 1 – она прибавляет, когда мы убираем прижимную силу. Поэтому мы знаем, что будем хороши на таких трассах, как Монца».