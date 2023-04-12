Фелипе Другович провёл тесты в Сильверстоуне

Прошлогодний чемпион Формулы 2 Фелипе Другович в этом сезоне является резервным гонщиком Aston Martin. Бразилец приезжает на все этапы и в случае необходимости готов заменить за рулём одного из основных гонщиков команды, что едва не произошло на первом этапе в Бахрейне, когда Лэнс Стролл травмировал руку.

Другович участвовал в предсезонных тестах, но этого времени явно не достаточно для полноценной подготовки. В команде это понимают, и по ходу сезона запланировали для своего резервного гонщика частные тесты.

Сегодня Фелипе отработал день на тестах в Сильверстоуне за рулём AMR21 – машины 2021 года. В Aston Martin не сообщили подробной статистики, но отметили, что Другович получил ценный опыт за рулём Формулы 1.