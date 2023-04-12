Формула 1 слишком дорога для Малайзии

В Малайзии хотели бы вернуть национальный Гран При, но без инвестиций со стороны сделать это почти невозможно.

В прошлый раз Сепанг принимал этап Формулы 1 в 2017-м, а потом организаторы отказались, хотя контракт был до 2018-го – из-за увеличения выплат FOM и снижения продаж билетов.

В интервью малайзийскому изданию The Vibes министр молодежи и спорта Малайзии Ханна Йео заявила, что Сепанг получил государственные средства для модернизации, которая идёт сейчас и должна завершиться в конце месяца к этапу Porsche Carrera Cup, но на Формулу 1 денег по-прежнему нет.

Ханна Йео: «Формула 1 очень дорогая. Мы долго ждали от правительства 20 миллионов ринггитов на модернизацию трассы и используем эти средства для текущего ремонта.

Если бы мы могли провести этап Формулы 1, мы конечно бы это сделали, но сейчас мы не можем позволить себе проводить такие события».