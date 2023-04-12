Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Формула 1 слишком дорога для Малайзии

Формула 1 слишком дорога для Малайзии

В Малайзии хотели бы вернуть национальный Гран При, но без инвестиций со стороны сделать это почти невозможно.

В прошлый раз Сепанг принимал этап Формулы 1 в 2017-м, а потом организаторы отказались, хотя контракт был до 2018-го – из-за увеличения выплат FOM и снижения продаж билетов.

В интервью малайзийскому изданию The Vibes министр молодежи и спорта Малайзии Ханна Йео заявила, что Сепанг получил государственные средства для модернизации, которая идёт сейчас и должна завершиться в конце месяца к этапу Porsche Carrera Cup, но на Формулу 1 денег по-прежнему нет.

Ханна Йео: «Формула 1 очень дорогая. Мы долго ждали от правительства 20 миллионов ринггитов на модернизацию трассы и используем эти средства для текущего ремонта.

Если бы мы могли провести этап Формулы 1, мы конечно бы это сделали, но сейчас мы не можем позволить себе проводить такие события».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт